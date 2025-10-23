鉅亨網編輯林羿君 2025-10-23 09:55

全球企業預估，美國關稅造成的額外成本，今明兩年總計將超過 350 億美元。但隨著新貿易協議陸續達成，許多企業正調低對關稅成本的預測。

全球企業受美關稅衝擊估達350億美元 但前景趨穩。(圖:shutterstock)

根據路透社對 7 月 16 日至 9 月 30 日的數百份公司報表、監管文件和財報電話會議的分析，全球企業預估今年財務衝擊總額在 210 億至 229 億美元，明年則接近 150 億美元。

川普發起的貿易戰將美國關稅提高到 1930 年代以來的最高水平，川普也經常威脅要加徵更多關稅。然而總體而言，困擾許多企業的迷霧正在消散，企業高層因此能夠預測成本並制定計劃，包括一些價格上調措施。

今明兩年合計逾 350 億美元的關稅成本，較 5 月統計的 340 億美元略為增加。增幅主要來自日本汽車大廠豐田預估的 95 億美元損失。美國與歐盟及日本敲定貿易協議後，許多企業已下調先前最壞情況預測。

美歐達成貿易協議後，法國烈酒商人頭馬君度（Remy Cointreau）與保樂力加（Pernod Ricard），雙雙調降關稅衝擊預估；Sony 也在美日敲定協議後，下砍預測。

國際商會（ICC）副秘書長威爾森（Andrew Wilson）表示：「我覺得大家都有這種感覺，一些雙邊貿易協議讓形勢暫時穩定下來，但變數仍然複雜。」

承受關稅最大衝擊的公司，大多依賴未與美國簽貿易協議的國家。Nike 近日將關稅影響預測從 10 億美元上調至 15 億美元，該運動用品巨擘高度依賴越南等亞洲國家供應商。

歐洲廚具製造商 Tefal 也下調獲利預期，原因是關稅導致需求疲弱。瑞典快時尚巨頭 H＆M 也警告，美國進口關稅大幅壓縮他們的獲利率。

路透社追蹤數據顯示，企業最常提到的關稅影響是價格上漲。