全球企業受美關稅衝擊估達350億美元 但前景趨穩

鉅亨網編輯林羿君


全球企業預估，美國關稅造成的額外成本，今明兩年總計將超過 350 億美元。但隨著新貿易協議陸續達成，許多企業正調低對關稅成本的預測。

cover image of news article
全球企業受美關稅衝擊估達350億美元 但前景趨穩。(圖:shutterstock)

根據路透社對 7 月 16 日至 9 月 30 日的數百份公司報表、監管文件和財報電話會議的分析，全球企業預估今年財務衝擊總額在 210 億至 229 億美元，明年則接近 150 億美元。


川普發起的貿易戰將美國關稅提高到 1930 年代以來的最高水平，川普也經常威脅要加徵更多關稅。然而總體而言，困擾許多企業的迷霧正在消散，企業高層因此能夠預測成本並制定計劃，包括一些價格上調措施。

今明兩年合計逾 350 億美元的關稅成本，較 5 月統計的 340 億美元略為增加。增幅主要來自日本汽車大廠豐田預估的 95 億美元損失。美國與歐盟及日本敲定貿易協議後，許多企業已下調先前最壞情況預測。

美歐達成貿易協議後，法國烈酒商人頭馬君度（Remy Cointreau）與保樂力加（Pernod Ricard），雙雙調降關稅衝擊預估；Sony 也在美日敲定協議後，下砍預測。

國際商會（ICC）副秘書長威爾森（Andrew Wilson）表示：「我覺得大家都有這種感覺，一些雙邊貿易協議讓形勢暫時穩定下來，但變數仍然複雜。」

承受關稅最大衝擊的公司，大多依賴未與美國簽貿易協議的國家。Nike 近日將關稅影響預測從 10 億美元上調至 15 億美元，該運動用品巨擘高度依賴越南等亞洲國家供應商。

歐洲廚具製造商 Tefal 也下調獲利預期，原因是關稅導致需求疲弱。瑞典快時尚巨頭 H＆M 也警告，美國進口關稅大幅壓縮他們的獲利率。

路透社追蹤數據顯示，企業最常提到的關稅影響是價格上漲。

包括福特汽車 (F-US) 、斯泰蘭蒂斯 (Stellantis)(FCAU-US)、 福斯 (FOX-US) 和豐田在內的汽車製造商，總共報告了數十億美元與關稅相關的成本。例如，福特預計累積影響將達到 30 億美元。

儘管如此，隨著川普轉向對美國汽車生產提供大幅關稅減免，這可能有效地消除許多曾衝擊頂尖汽車公司的成本，汽車製造商和汽車零件供應商之間的樂觀情緒有所回升。

製藥商也開始推出與美國關稅豁免掛鉤的藥品定價和製造交易。輝瑞 (PFE-US) 和 阿斯特捷利康 (AZN-US) 已率先行動，預計其他公司也將跟進。

