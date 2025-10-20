鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至5.62元，預估目標價為73.96元
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.49元上修至5.62元，其中最高估值7.36元，最低估值5.01元，預估目標價為73.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.36(7.36)
|10.46
|9.86
|6.85
|最低值
|5.01(5.01)
|3.49
|3.41
|5.23
|平均值
|5.7(5.67)
|7.49
|6.8
|5.84
|中位數
|5.62(5.49)
|7.34
|6.99
|5.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.88億
|127.20億
|121.86億
|99.36億
|最低值
|87.27億
|80.74億
|77.10億
|96.68億
|平均值
|94.78億
|103.51億
|100.12億
|98.02億
|中位數
|94.22億
|102.07億
|99.81億
|98.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.27
|1.48
|0.71
|-0.56
|2.33
|營業收入
|44.27億
|40.29億
|45.01億
|45.82億
|57.93億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
