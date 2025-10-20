鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至5.62元，預估目標價為73.96元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.49元上修至5.62元，其中最高估值7.36元，最低估值5.01元，預估目標價為73.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.36(7.36)10.469.866.85
最低值5.01(5.01)3.493.415.23
平均值5.7(5.67)7.496.85.84
中位數5.62(5.49)7.346.995.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.88億127.20億121.86億99.36億
最低值87.27億80.74億77.10億96.68億
平均值94.78億103.51億100.12億98.02億
中位數94.22億102.07億99.81億98.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.271.480.71-0.562.33
營業收入44.27億40.29億45.01億45.82億57.93億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

安格魯金礦73.8-6.05%

