鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至5.42元，預估目標價為53.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.55元下修至5.42元，其中最高估值7.1元，最低估值4.5元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.1(7.1)
|7.42
|6.42
|5.23
|最低值
|4.5(4.5)
|3.49
|3.44
|3.51
|平均值
|5.55(5.55)
|5.92
|4.96
|4.19
|中位數
|5.42(5.55)
|6.31
|4.91
|3.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|102.93億
|109.79億
|108.62億
|99.36億
|最低值
|89.18億
|83.78億
|76.56億
|82.92億
|平均值
|93.03億
|96.82億
|89.88億
|91.14億
|中位數
|92.00億
|99.10億
|89.35億
|91.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.27
|1.48
|0.71
|-0.56
|2.33
|營業收入
|44.27億
|40.29億
|45.01億
|45.82億
|57.93億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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