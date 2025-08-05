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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至5.42元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.55元下修至5.42元，其中最高估值7.1元，最低估值4.5元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.1(7.1)7.426.425.23
最低值4.5(4.5)3.493.443.51
平均值5.55(5.55)5.924.964.19
中位數5.42(5.55)6.314.913.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值102.93億109.79億108.62億99.36億
最低值89.18億83.78億76.56億82.92億
平均值93.03億96.82億89.88億91.14億
中位數92.00億99.10億89.35億91.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.271.480.71-0.562.33
營業收入44.27億40.29億45.01億45.82億57.93億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAU

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