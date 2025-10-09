鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至5.49元，預估目標價為73.96元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.31元上修至5.49元，其中最高估值6.52元，最低估值5.01元，預估目標價為73.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.52(6.52)10.469.866.85
最低值5.01(4.99)3.493.415.23
平均值5.6(5.56)7.136.695.84
中位數5.49(5.31)6.76.825.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.88億127.20億121.86億99.36億
最低值87.27億80.74億77.10億96.68億
平均值94.53億101.89億99.15億98.02億
中位數93.74億102.07億97.38億98.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.271.480.71-0.562.33
營業收入44.27億40.29億45.01億45.82億57.93億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

