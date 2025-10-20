search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：旅行家集團(TRV-US)EPS預估上修至24.5元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對旅行家集團(TRV-US)做出2025年EPS預估：中位數由24元上修至24.5元，其中最高估值26.07元，最低估值20.43元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值26.07(26.07)28.0429.65
最低值20.43(20.43)23.5225.05
平均值23.97(23.76)26.1827.68
中位數24.5(24)26.1927.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值452.52億478.17億490.88億
最低值438.85億443.05億458.01億
平均值446.18億459.88億477.26億
中位數445.14億460.57億476.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.5214.4911.7712.7921.47
營業收入319.81億348.16億368.84億413.64億464.06億

詳細資訊請看美股內頁：
旅行家集團(TRV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRV

相關行情

台股首頁我要存股
旅行家集團261.99+0.16%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty