鉅亨速報 - Factset 最新調查：旅行家集團(TRV-US)EPS預估上修至24.5元，預估目標價為300.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對旅行家集團(TRV-US)做出2025年EPS預估：中位數由24元上修至24.5元，其中最高估值26.07元，最低估值20.43元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.07(26.07)
|28.04
|29.65
|最低值
|20.43(20.43)
|23.52
|25.05
|平均值
|23.97(23.76)
|26.18
|27.68
|中位數
|24.5(24)
|26.19
|27.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|452.52億
|478.17億
|490.88億
|最低值
|438.85億
|443.05億
|458.01億
|平均值
|446.18億
|459.88億
|477.26億
|中位數
|445.14億
|460.57億
|476.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|10.52
|14.49
|11.77
|12.79
|21.47
|營業收入
|319.81億
|348.16億
|368.84億
|413.64億
|464.06億
詳細資訊請看美股內頁：
旅行家集團(TRV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
