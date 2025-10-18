鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.88億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格106,845.07美元，24小時漲跌幅-1.46%；以太幣(ETH)現報價格3,857.71美元，24小時漲跌幅-1.33%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達39.88億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達31.38億美元；USDC(USDC)24小時成交量達28.68億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；DEGO(DEGO)24小時跌幅10.3%。
近一週漲幅：FET(FET)近一週漲幅26.8%；大零幣(ZEC)近一週漲幅25.3%；KAVA(KAVA)近一週漲幅19.6%。
近一週跌幅：DEGO(DEGO)近一週跌幅127%；愛麗絲(ALICE)近一週跌幅36.8%；Reserve Rights(RSR)近一週跌幅29.8%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 以太幣大跌8.58%，報3,714.43美元
- 加密貨幣再遭重擊：比特幣避險光環失靈 市場擔憂信貸危機擴大
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過41.85億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 比特幣價格波動又引發大規模爆倉 「麻吉大哥」的ETH多單再遭清算
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇