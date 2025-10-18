鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.88億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-18 10:16

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；DEGO(DEGO)24小時跌幅10.3%。

‌



近一週漲幅：FET(FET)近一週漲幅26.8%；大零幣(ZEC)近一週漲幅25.3%；KAVA(KAVA)近一週漲幅19.6%。