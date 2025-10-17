鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至8.83元，預估目標價為165元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.78元上修至8.83元，其中最高估值10.25元，最低估值6.92元，預估目標價為165元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.25(10.25)
|14
|17.27
|最低值
|6.92(6.92)
|9.13
|10.52
|平均值
|8.8(8.8)
|11.31
|13.7
|中位數
|8.83(8.78)
|11.19
|13.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,095,512,000
|3,055,610,000
|3,830,443,000
|最低值
|1,654,225,800
|1,882,321,190
|2,085,502,040
|平均值
|1,979,382,120
|2,470,469,420
|2,895,445,800
|中位數
|2,009,223,500
|2,454,272,000
|2,929,272,700
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6.11
|4.08
|4.01
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,049,255,781
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 緯創旗下緯謙鏈結新創公司與製造業 推動AI產業升級轉型
- 外資近5日賣超個股
- 外資近3日賣超個股
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至8.78元，預估目標價為165元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇