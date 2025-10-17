鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至8.78元，預估目標價為165元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.84元下修至8.78元，其中最高估值10.25元，最低估值6.92元，預估目標價為165元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.25(10.25)
|14
|17.27
|最低值
|6.92(6.92)
|9.13
|10.52
|平均值
|8.8(8.81)
|11.38
|13.82
|中位數
|8.78(8.84)
|11.28
|14.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,095,512,000
|3,055,610,000
|3,830,443,000
|最低值
|1,654,225,800
|1,882,321,190
|2,085,502,040
|平均值
|1,974,338,210
|2,443,912,030
|2,841,052,870
|中位數
|2,004,785,000
|2,432,549,000
|2,763,815,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6.11
|4.08
|4.01
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,049,255,781
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
