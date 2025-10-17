盤中速報 - 艾達幣大跌9.15%，報0.6097美元

艾達幣 (ADA)在過去 24 小時內跌幅超過9.15%，最新價格0.6097美元，總成交量達1.61億美元，總市值219.85億美元，目前市值排名第 9 名。

Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。