國票證主辦萬泰科七（61907）可轉債競拍 今日開始投標

國票證券 2025-10-21 08:40

‌



萬泰科董事長張銘烈。萬泰科／提供

AI 高速線材大廠 - 萬泰科（6190）發行第七次無擔保轉換公司債，採競價拍賣方式承銷，主辦承銷商為國票證券，10 月 21 日開始投標，競拍底標價為 100 元，投標期間為 10 月 21 日至 10 月 23 日共三個營業日，預計 10 月 28 日開標、11 月 06 日於櫃檯買賣中心掛牌。

萬泰科七（61907）發行總面額為 10 億元，共計發行 10,000 張，扣除承銷團自行認購 1,500 張，餘 8,500 張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率 101.78%，轉換價格為 41.7 元，每人最高得標張數合計不超過 850 張。

‌



萬泰科專注於 AI 高速線及高毛利線材市場，掌握製程良率及上游關鍵材料優勢，客戶遍佈全球，深化高毛利產品的佈局，並以北美、亞洲雙軸推進市場。

隨 AI 伺服器傳輸規格將升級至 PCIe 6.0，提升平均售價，並同步提高整體毛利率，萬泰科目前已完成 6.0 版本，並規劃持續開發 7.0 版本，後續市場潛力龐大，有望挹注萬泰科營運並帶動毛利率提升。此外，公司在低軌衛星業務佈局也有所斬獲，已成為 SpaceX 主力供應商，可直接對應客戶需求。展望未來，公司在 AI 高速線與低軌衛星需求持續暢旺下，未來營運表現成長可期。

該公司近期財務表現亦繳出亮眼成績，2025 年 9 月份單月營收為 6.97 億元，創近 2 個月以來新高，MoM+12.83%、YoY+2.83%，雙雙成長，1 月至 9 月累計合併營收 65.55 億元、YoY+8.02%，持續維持成長態勢。