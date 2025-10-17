鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至61.26元，預估目標價為1646元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共43位分析師，對台積電(2330-TW)做出2025年EPS預估：中位數由60.28元上修至61.26元，其中最高估值65.7元，最低估值56元，預估目標價為1646元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.7(65.7)
|85.2
|106.6
|103.67
|最低值
|56(56)
|65.4
|69.28
|97.39
|平均值
|61.62(60.33)
|73.4
|89.59
|100.53
|中位數
|61.26(60.28)
|72.64
|88.46
|100.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,869,518,000
|4,978,000,000
|6,077,000,000
|6,087,495,840
|最低值
|3,361,010,870
|3,997,456,000
|4,439,421,000
|5,817,024,160
|平均值
|3,725,377,340
|4,477,999,880
|5,420,131,240
|5,952,260,000
|中位數
|3,740,712,340
|4,465,188,500
|5,376,615,000
|5,952,260,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|45.25
|32.34
|39.2
|23.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,894,307,699
|2,161,735,841
|2,263,891,292
|1,587,415,037
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
