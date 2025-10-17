鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至61.26元，預估目標價為1646元

search icon



根據FactSet最新調查，共43位分析師，對台積電(2330-TW)做出2025年EPS預估：中位數由60.28元上修至61.26元，其中最高估值65.7元，最低估值56元，預估目標價為1646元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值65.7(65.7)85.2106.6103.67
最低值56(56)65.469.2897.39
平均值61.62(60.33)73.489.59100.53
中位數61.26(60.28)72.6488.46100.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值3,869,518,0004,978,000,0006,077,000,0006,087,495,840
最低值3,361,010,8703,997,456,0004,439,421,0005,817,024,160
平均值3,725,377,3404,477,999,8805,420,131,2405,952,260,000
中位數3,740,712,3404,465,188,5005,376,615,0005,952,260,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS45.2532.3439.223.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,894,307,6992,161,735,8412,263,891,2921,587,415,037

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

