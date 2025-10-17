鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-17 04:10

‌



美國財政部長貝森特表示，預計將在 APEC 峰會前與中國國務院副總理何立峰見面，針對美中雙方是否會在進行新一輪經貿會談，中國商務部發言人何詠前回應，中方對於相互尊重基礎上的平等磋商，一直都持開放態度。

美中會否舉行新一輪經貿會談？中國商務部回應。(圖:shutterstock)

此外，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）指出，是否避免美國對中國產品實施 100% 的新關稅取決於中國，也稱自己相信仍有機會解決關鍵礦產限制的爭議，對此商務部也作出評論。

‌



何詠前強調，中美馬德里經貿會談後，不顧中方反覆勸阻，短短 20 餘天，美方立即推出 20 項對華打壓措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。特別是 9 月底，美方推出了出口管制實體清單穿透性規則，事實上將數千家中國企業延伸列入實體清單，同時不顧中方磋商誠意，執意於 10 月 1 日落地；對華造船 301 調查港口費措施，對中方利益造成嚴重損害，影響極為惡劣。

何詠前說，中方對美方一系列做法強烈不滿，堅決反對。希望美方珍惜經貿會談成果，立即修正錯誤做法。中方願與美方在相互尊重基礎上，透過平等對話的方式妥善解決各自關切。

再回應稀土出口管制：美方解讀嚴重曲解、誇大

同時，針對近期推出的稀土出口管制措施，何詠前表示，美方解讀嚴重曲解、誇大。此次納入管制的境外稀土產品，只包括中國出口管制清單裡已經列管的稀土磁材及相關零件，稀土靶材等產品。在措施發布前，中方向美、歐、日等多個國家和地區做了通報，且中方正在就出口管制措施與相關國家和地區繼續就便利化開展友好溝通。

何詠前指出，美方的解讀嚴重曲解並渲染、誇大中方措施，故意引發不必要的誤解和恐慌。

實際上，美國的域外管轄措施由來已久，早在幾十年前就開始實施。美國自 2022 年以來，多次推出針對中國的半導體出口管制措施，濫用美國最低含量 0%、外國直接產品規則等適用全球的域外管轄措施，脅迫各國聯合打壓圍堵中國。