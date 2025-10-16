鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對第一地平線(FHN-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.75元上修至1.82元，其中最高估值1.88元，最低估值1.73元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.88(1.8)
|2.03
|2.34
|最低值
|1.73(1.73)
|1.85
|2.05
|平均值
|1.81(1.75)
|1.94
|2.17
|中位數
|1.82(1.75)
|1.95
|2.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.12億
|35.54億
|37.69億
|最低值
|33.30億
|34.19億
|35.57億
|平均值
|33.80億
|34.76億
|36.28億
|中位數
|33.88億
|34.66億
|36.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.89
|1.74
|1.53
|1.54
|1.36
|營業收入
|32.61億
|31.04億
|34.47億
|47.85億
|50.32億
詳細資訊請看美股內頁：
第一地平線(FHN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線FHN-US的目標價調升至25元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為24.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國銀行(BAC-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為57.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估下修至2.15元，預估目標價為69.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇