鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對第一地平線(FHN-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.75元上修至1.82元，其中最高估值1.88元，最低估值1.73元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.88(1.8)2.032.34
最低值1.73(1.73)1.852.05
平均值1.81(1.75)1.942.17
中位數1.82(1.75)1.952.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值34.12億35.54億37.69億
最低值33.30億34.19億35.57億
平均值33.80億34.76億36.28億
中位數33.88億34.66億36.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.891.741.531.541.36
營業收入32.61億31.04億34.47億47.85億50.32億

詳細資訊請看美股內頁：
第一地平線(FHN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSFHN

第一地平線20.845-9.45%

