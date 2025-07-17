search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為24.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對第一地平線(FHN-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.75元，其中最高估值1.78元，最低估值1.7元，預估目標價為24.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.78(1.78)22.15
最低值1.7(1.64)1.771.93
平均值1.75(1.71)1.882.05
中位數1.75(1.7)1.92.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值33.69億35.45億37.20億
最低值33.04億33.90億35.22億
平均值33.43億34.70億36.18億
中位數33.39億34.69億36.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.891.741.531.541.36
營業收入32.61億31.04億34.47億47.85億50.01億

詳細資訊請看美股內頁：
第一地平線(FHN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFHN

相關行情

台股首頁我要存股
第一地平線21.66+2.07%

延伸閱讀



Empty