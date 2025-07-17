鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為24.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對第一地平線(FHN-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.75元，其中最高估值1.78元，最低估值1.7元，預估目標價為24.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.78(1.78)
|2
|2.15
|最低值
|1.7(1.64)
|1.77
|1.93
|平均值
|1.75(1.71)
|1.88
|2.05
|中位數
|1.75(1.7)
|1.9
|2.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.69億
|35.45億
|37.20億
|最低值
|33.04億
|33.90億
|35.22億
|平均值
|33.43億
|34.70億
|36.18億
|中位數
|33.39億
|34.69億
|36.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.89
|1.74
|1.53
|1.54
|1.36
|營業收入
|32.61億
|31.04億
|34.47億
|47.85億
|50.01億
詳細資訊請看美股內頁：
第一地平線(FHN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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