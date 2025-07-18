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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線FHN-US的目標價調升至25元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對第一地平線(FHN-US)提出目標價估值：中位數由24元上修至25元，調升幅度4.17%。其中最高估值27元，最低估值22元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予第一地平線評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀0位。

第一地平線今(18日)收盤價為22.21元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲0.27%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FHN市場預估目標價

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