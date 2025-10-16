鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.52元上修至5.85元，其中最高估值6.13元，最低估值5.31元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.13(5.69)
|7.3
|9.09
|10.96
|最低值
|5.31(5.31)
|5.97
|6.56
|10.09
|平均值
|5.79(5.52)
|6.87
|8.23
|10.53
|中位數
|5.85(5.52)
|7
|8.3
|10.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|121.06億
|127.02億
|138.76億
|149.26億
|最低值
|118.51億
|120.41億
|126.57億
|142.79億
|平均值
|119.96億
|124.60億
|132.00億
|146.03億
|中位數
|120.17億
|124.70億
|130.58億
|146.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.74
|7.14
|9.21
|6.97
|5.56
|營業收入
|96.37億
|121.68億
|148.14億
|128.30億
|120.87億
詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務JBHT-US的目標價調升至161元，幅度約3.87%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估下修至2.15元，預估目標價為69.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索WBD-US的目標價調升至19.5元，幅度約5.41%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根士丹利(MS-US)EPS預估上修至9.33元，預估目標價為170.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇