鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.52元上修至5.85元，其中最高估值6.13元，最低估值5.31元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.13(5.69)7.39.0910.96
最低值5.31(5.31)5.976.5610.09
平均值5.79(5.52)6.878.2310.53
中位數5.85(5.52)78.310.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值121.06億127.02億138.76億149.26億
最低值118.51億120.41億126.57億142.79億
平均值119.96億124.60億132.00億146.03億
中位數120.17億124.70億130.58億146.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.747.149.216.975.56
營業收入96.37億121.68億148.14億128.30億120.87億

詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

