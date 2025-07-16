鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務JBHT-US的目標價調升至161元，幅度約3.87%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)提出目標價估值：中位數由155元上修至161元，調升幅度3.87%。其中最高估值180元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予JB亨特運輸服務評價：積極樂觀15位、保持中立12位、保守悲觀1位。
JB亨特運輸服務今(16日)收盤價為148.86元。近5日股價下跌3.87%，標普指數上漲0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 「最聰明錢」買進四檔便宜股 巴菲特愛股是其一
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務JBHT-US的目標價調降至160元，幅度約3.61%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估下修至5.76元，預估目標價為165.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至8.21元，預估目標價為181.00元
下一篇