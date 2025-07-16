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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務JBHT-US的目標價調升至161元，幅度約3.87%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)提出目標價估值：中位數由155元上修至161元，調升幅度3.87%。其中最高估值180元，最低估值125元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予JB亨特運輸服務評價：積極樂觀15位、保持中立12位、保守悲觀1位。

JB亨特運輸服務今(16日)收盤價為148.86元。近5日股價下跌3.87%，標普指數上漲0.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股JBHT市場預估目標價

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JB亨特運輸服務148.86-2.19%

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