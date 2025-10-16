search icon



盤中速報 - AAVE大跌8.23%，報240.6美元

鉅亨網新聞中心


AAVE(AAVE)在過去 24 小時內跌幅超過8.23%，最新價格240.6美元，總成交量達0.28億美元，總市值36.56億美元，目前市值排名第 21 名。

近 1 日最高價：262.7美元，近 1 日最低價：236.6美元，流通供給量：15,217,850。

Aave的前身為2017年推出的ETHLend，是基於以太幣的非託管流動性市場協議，通過智能合約實現去中心化的點對點借貸撮合，用戶可以借出或是借貸各種加密貨幣，出借人將資產存入共享資金池，向市場提供流動性以賺取被動收入，而借款人能夠以超額抵押或無抵押等多種方式借款。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.62%
  • 近 1 月：-19.06%
  • 近 3 月：-25.16%
  • 近 6 月：+80.55%
  • 今年以來：-24.37%

