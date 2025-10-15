鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至3.55元，預估目標價為24.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共27位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.61元下修至3.55元，其中最高估值4.66元，最低估值2.78元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.66(4.66)6.418.366.91
最低值2.78(2.78)1.791.742.28
平均值3.55(3.56)3.163.654.13
中位數3.55(3.61)2.963.333.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值97.47億91.01億98.29億97.85億
最低值74.54億71.66億70.33億74.80億
平均值86.33億79.52億82.91億84.33億
中位數89.71億79.33億80.61億82.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-12.862.5911.029.252.27
營業收入44.35億79.85億110.75億82.79億97.37億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

