鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至3.55元，預估目標價為24.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.61元下修至3.55元，其中最高估值4.66元，最低估值2.78元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.66(4.66)
|6.41
|8.36
|6.91
|最低值
|2.78(2.78)
|1.79
|1.74
|2.28
|平均值
|3.55(3.56)
|3.16
|3.65
|4.13
|中位數
|3.55(3.61)
|2.96
|3.33
|3.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|97.47億
|91.01億
|98.29億
|97.85億
|最低值
|74.54億
|71.66億
|70.33億
|74.80億
|平均值
|86.33億
|79.52億
|82.91億
|84.33億
|中位數
|89.71億
|79.33億
|80.61億
|82.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-12.86
|2.59
|11.02
|9.25
|2.27
|營業收入
|44.35億
|79.85億
|110.75億
|82.79億
|97.37億
詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
