鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至3.3元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.24元上修至3.3元，其中最高估值4.24元，最低估值2.14元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.24(4.24)6.066.666.91
最低值2.14(2.14)1.60.952.33
平均值3.3(3.27)3.073.364.29
中位數3.3(3.24)3.13.243.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值97.64億92.63億102.47億85.68億
最低值77.11億71.75億73.63億74.80億
平均值90.99億81.63億84.99億80.24億
中位數93.08億80.21億81.11億80.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-12.862.5911.029.252.27
營業收入44.35億79.85億110.75億82.79億97.37億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

