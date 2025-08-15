鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至3.3元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.24元上修至3.3元，其中最高估值4.24元，最低估值2.14元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.24(4.24)
|6.06
|6.66
|6.91
|最低值
|2.14(2.14)
|1.6
|0.95
|2.33
|平均值
|3.3(3.27)
|3.07
|3.36
|4.29
|中位數
|3.3(3.24)
|3.1
|3.24
|3.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|97.64億
|92.63億
|102.47億
|85.68億
|最低值
|77.11億
|71.75億
|73.63億
|74.80億
|平均值
|90.99億
|81.63億
|84.99億
|80.24億
|中位數
|93.08億
|80.21億
|81.11億
|80.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-12.86
|2.59
|11.02
|9.25
|2.27
|營業收入
|44.35億
|79.85億
|110.75億
|82.79億
|97.37億
詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
