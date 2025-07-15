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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇APA-US的目標價調升至22元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對阿帕奇(APA-US)提出目標價估值：中位數由21元上修至22元，調升幅度4.76%。其中最高估值38元，最低估值16元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予阿帕奇評價：積極樂觀7位、保持中立18位、保守悲觀6位。

阿帕奇今(15日)收盤價為19.47元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲0.62%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股APA市場預估目標價

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