鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-15 18:00

2025 灣區半導體產業生態博覽會（下稱「2025 灣芯展」）今 (15) 日在深圳開幕，這場聚焦半導體產業鏈的盛會中，新凱來及其子公司的動態引發市場高度關注，即使新凱來展台工作人員明確表示「未接到新品發布通知，本次參展無新品推出」，但其旗下子公司啟雲方與萬里眼卻分別展出重磅技術突破。

2025灣芯展登場！新凱來旗下公司新品炸場：國產EDA補空白 90GHz示波器突破《瓦森納協定》封鎖（圖：Shutterstock）

綜合《科創板日報》與《深視新聞》等陸媒報導，啟雲方發布兩款完全自主知識產權的國產電子工程 EDA 設計軟體，萬里眼則推出全球第二、中國國內第一的發佈了 90GHz 頻寬的超高速即時示波器。這項新品極大提升了國產示波器頻寬，僅次於國際上最高的 110GHz，並打破西方《瓦森納協定》封鎖，是全球首個超高速智慧示波器、全球首個全面屏示波器。

在啟雲方的展台上，兩款國產 EDA 軟體亮相。作為電子產品設計的「基石工具」，EDA 軟體長期被歐美廠商壟斷，中國產業界一度全面受制於國外工具。此次啟雲方推出的原理圖與 PCB 設計軟體，不僅填補了國產高階電子設計工業軟體的技術空白，更以效能優勢打破產業慣性，產品效能亦較產業標竿提升 30%，支援多人並行協同設計與線上檢視，硬體開發週期可縮短 40%，智慧輔助設計的一版成功率也提升 30%。

值得關注的是，啟雲方的軟體已建構完整生態，相容於多款中國國產作業系統、資料庫及中介軟體，適配廣泛生態軟體整合。啟雲方電子工程 EDA 業務總裁袁夷透露，產品已投入市場，超 2 萬名工程師使用，下游反應良好。

至於新凱來另一子公司萬里眼的發布更令業界振奮，其展出的 90GHz 新一代超高速即時示波器，以多項「全球第一」跟「國內唯一」的指標刷新國產高端儀器紀錄。每通道支援 90GHz 寬頻訊號擷取，獨立 200GSa/s 取樣率，4Gpts 深存儲，相容於即時、分段等多模式擷取，更以「慧眼化器架構」(T.T 級效能平台、超強平台效能感平台化的整體效率)。

作為業界首個 18.5 吋全面觸控示波器，其可視區域較業界提升 30%，而「三指滑動」、「自由拖曳」等手勢觸控功能大幅優化使用者體驗。

根據萬里眼工作人員介紹，這款示波器將中國國產示波器性能提升 500%，實現多代跨越。中國國產示波器此前最高頻寬僅 8-18GHz，而國際領先水準已達 60-110GHz。萬里眼 90GHz 產品的推出，不僅打破西方《瓦森納協定》對高階儀器的封鎖，更在全球高階示波器市場位列第二、國內唯一，可廣泛應用於半導體、6G 通訊、光通訊、智慧駕駛等前沿領域。

公開資訊顯示，萬里眼成立於 2023 年 9 月，由新凱來持股 91.47%，是專注於高端儀器研發的新興科技企業。

儘管新凱來此次在灣芯展上未發布新品，但在展位上仍透過照片與模型，預告了多款即將推出的核心裝備，包括薄膜產品 PVD（普陀山）、CVD（長白山）、ALD（阿里山）；擴散裝備 RTP（三清山）、EPI（峨眉山）；蝕刻產品 ETCH（武夷山）；光學檢測產品（BFI）岳麗山、（DFI）丹霞山、（PC）蓬萊山、（MBI）莫干山；光學測量產品天門山 IBO、天門山 DBO；物理與 X 線測量產品沂蒙山 AFM、赤壁山 - XP XPS、赤壁山 - XD XRD、赤壁山 - XF XRF。

從 EDA 軟體到超高速示波器，再到多款半導體裝備的預告，新凱來及其子公司在 2025 灣芯展上的重磅技術組合，勾勒出中國國產半導體產業鏈自主可控的清晰路徑。

在全球半導體技術競爭加劇的背景下，這些突破不僅填補了多項國內技術空白，更以「性能躍升 + 生態適配」的模式，為產業升級提供了可複製的「國產替代樣本」。