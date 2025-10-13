鉅亨網新聞中心 2025-10-13 09:10

全球加密貨幣市場在美國東部時間 10 月 10 日慘遭血洗，總市值在一天之內蒸發超過 10%。此次崩盤的核心，指向一個在去中心化交易所 Hyperliquid 上活動的神秘「巨鯨」帳戶。

川普發聲前 巨鯨先動手！放空加密幣半小時暴賺2億、血洗162萬人。(圖:shutterstock)

該帳戶在關鍵政策消息公布前夕，精準建立巨額空頭部位，並在市場崩潰後一天內獲利近 2 億美元。在巨鯨賺得盆滿缽滿的同時，全網槓桿部位在 24 小時內蒸發了驚人的 191 億美元，超過 162 萬名投資者被強制平倉，血本無歸。

川普對中加徵關稅半小時前精準佈局

鏈上數據顯示，就在美國前總統川普宣布關稅政策前半小時，這個神秘的巨鯨地址在 Hyperliquid 平台上，完成了比特幣和以太坊的大規模空頭建倉。

政策消息一經公佈，市場迅速作出反應，加密資產價格開始劇烈下跌。這波精準操作，僅僅在 Hyperliquid 這一個公開平台上，就為該地址帶來超過 1.9 億美元的利潤。市場分析師普遍認為，這可能僅是其總獲利的一小部分，該實體很可能同時在其他中心化交易所（CEX）部署了類似的倉位。

一位鏈上分析師 mlmabc 評論道：「這還只是在 Hyperliquid 上公開的，想像一下他在中心化交易所或其他地方做了什麼。我非常確定這傢伙在今天發生的事情中扮演了重要角色。」

創紀錄清算潮 市場屍橫遍野

巨鯨的暴利，是以數百萬普通投資者的巨大損失為代價。數據顯示，此次市場崩潰刷新了多項歷史紀錄：

槓桿部位蒸發： 24 小時內，全網槓桿部位（或稱未平倉合約）蒸發 191 億美元，創下歷史最高紀錄。

清算人數： 總共有超過 162 萬名投資者因為保證金不足而被迫平倉。

市值縮水： 整個加密市場總市值在一天之內蒸水超過 10%。

這場突如其來的「大清洗」，讓加密貨幣市場充滿了恐慌與憤怒。

對「去中心化」的反思與質疑

這起事件引發了市場對加密貨幣領域核心原則的深刻反思。加密貨幣長期以來被譽為「去中心化」的金融前沿，旨在創造一個公平透明的交易環境。然而，此次事件的運作模式，讓外界質疑權力和資訊優勢是否正以一種更隱蔽、更高效的方式在去中心化世界中被「重新中心化」。

有市場觀察人士將此現象總結為一個高效的「收割系統」，其運作機制包括：

訊號源： 重大且公開的政策消息作為市場波動的發令槍。

資訊優勢： 能夠提前或精準解讀高層意圖的「核心圈層」得以從容佈局。

收割工具： 高槓桿的金融衍生性商品被用作放大資訊優勢、實現利潤最大化的終極武器。

監管真空： 監管機構和立法機構被批評「視而不見」或「拒絕調查」，使得法律監督形同虛設。