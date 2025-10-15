search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至3.54元，預估目標價為110元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.41元上修至3.54元，其中最高估值4.08元，最低估值2.56元，預估目標價為110元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.08(4.08)9.4212.42
最低值2.56(2.56)3.765.7
平均值3.44(3.38)5.738.17
中位數3.54(3.41)5.567.64

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值39,796,61049,089,14060,187,000
最低值36,330,00041,011,00044,867,280
平均值38,780,21044,311,02050,482,960
中位數39,080,00043,283,00048,499,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.110.1115.478.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,534,97926,832,18741,626,48635,672,763

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
景碩134.5+9.80%
美元/台幣30.628-0.43%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
景碩

87.5%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
景碩

87.5%

勝率

#極短線強勢

偏強
景碩

87.5%

勝率

#營收獲利增加

偏強
景碩

87.5%

勝率

#營收創高股

偏強
景碩

87.5%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty