鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為67.3元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.14元上修至5.22元，其中最高估值6.75元，最低估值4.72元，預估目標價為67.3元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.75(6.75)
|8.41
|7.82
|最低值
|4.72(4.72)
|4.06
|6.14
|平均值
|5.32(5.31)
|6.18
|7.09
|中位數
|5.22(5.14)
|6.09
|7.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|450,381,000
|482,565,330
|521,177,890
|最低值
|262,204,000
|341,879,000
|410,817,530
|平均值
|346,234,750
|396,082,560
|470,685,470
|中位數
|333,553,000
|379,670,500
|480,061,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.29
|3.24
|2.58
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|357,716,917
|304,172,639
|341,433,658
|625,962,605
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇