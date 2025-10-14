鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為67.3元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.14元上修至5.22元，其中最高估值6.75元，最低估值4.72元，預估目標價為67.3元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.75(6.75)8.417.82
最低值4.72(4.72)4.066.14
平均值5.32(5.31)6.187.09
中位數5.22(5.14)6.097.2

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值450,381,000482,565,330521,177,890
最低值262,204,000341,879,000410,817,530
平均值346,234,750396,082,560470,685,470
中位數333,553,000379,670,500480,061,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.293.242.5810.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		357,716,917304,172,639341,433,658625,962,605

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

