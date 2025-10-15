鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至3.6元，預估目標價為110元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景碩(3189-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.54元上修至3.6元，其中最高估值4.08元，最低估值2.56元，預估目標價為110元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.08(4.08)
|9.42
|12.42
|最低值
|2.56(2.56)
|3.76
|5.7
|平均值
|3.48(3.44)
|5.73
|8.17
|中位數
|3.6(3.54)
|5.56
|7.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39,796,610
|49,089,140
|60,187,000
|最低值
|36,330,000
|41,011,000
|44,867,280
|平均值
|38,780,210
|44,311,020
|50,482,960
|中位數
|39,080,000
|43,283,000
|48,499,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.11
|0.11
|15.47
|8.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
