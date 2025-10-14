鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾伯維(ABBV-US)EPS預估下修至11.37元，預估目標價為240.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對艾伯維(ABBV-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.94元下修至11.37元，其中最高估值12.49元，最低估值10.41元，預估目標價為240.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.49(12.49)
|15.57
|17.74
|20.16
|最低值
|10.41(10.41)
|13.48
|14.52
|15.65
|平均值
|11.32(11.37)
|14.3
|15.88
|17.59
|中位數
|11.37(11.94)
|14.27
|15.68
|17.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|613.92億
|687.78億
|750.39億
|809.50億
|最低值
|602.47億
|625.84億
|688.20億
|719.00億
|平均值
|606.85億
|661.67億
|711.07億
|759.93億
|中位數
|606.80億
|661.32億
|707.84億
|763.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.72
|6.45
|6.63
|2.72
|2.39
|營業收入
|458.04億
|561.97億
|580.54億
|543.18億
|563.34億
詳細資訊請看美股內頁：
艾伯維(ABBV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
