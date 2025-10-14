search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾伯維(ABBV-US)EPS預估下修至11.37元，預估目標價為240.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對艾伯維(ABBV-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.94元下修至11.37元，其中最高估值12.49元，最低估值10.41元，預估目標價為240.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.49(12.49)15.5717.7420.16
最低值10.41(10.41)13.4814.5215.65
平均值11.32(11.37)14.315.8817.59
中位數11.37(11.94)14.2715.6817.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值613.92億687.78億750.39億809.50億
最低值602.47億625.84億688.20億719.00億
平均值606.85億661.67億711.07億759.93億
中位數606.80億661.32億707.84億763.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.726.456.632.722.39
營業收入458.04億561.97億580.54億543.18億563.34億

詳細資訊請看美股內頁：
艾伯維(ABBV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

