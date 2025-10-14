search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至2.07元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元下修至2.07元，其中最高估值2.43元，最低估值1.64元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.43(2.43)4.094.343.76
最低值1.64(1.72)1.341.20.76
平均值2.09(2.14)3.022.982.79
中位數2.07(2.13)2.733.33.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值37.33億46.37億49.08億43.83億
最低值32.97億31.84億27.74億26.99億
平均值34.47億37.82億38.02億36.23億
中位數34.23億37.05億38.09億37.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.850.46-1.62-0.320.31
營業收入13.39億16.33億14.95億23.16億28.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

