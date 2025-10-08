鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.13元，其中最高估值2.43元，最低估值1.72元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.43(2.43)
|4.18
|4.44
|3.82
|最低值
|1.72(1.72)
|1.48
|1.3
|0.76
|平均值
|2.12(2.09)
|2.88
|3.01
|2.81
|中位數
|2.13(1.99)
|2.6
|3.3
|3.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37.33億
|46.37億
|49.08億
|43.83億
|最低值
|32.81億
|31.99億
|27.74億
|26.99億
|平均值
|34.45億
|37.83億
|37.95億
|36.23億
|中位數
|34.23億
|37.05億
|38.09億
|37.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|營業收入
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
