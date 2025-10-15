今年來白銀暴漲80%！高盛警告：回調風險比黃金更高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-15 04:30

在今年貴金屬市場中，除了黃金，還有一個更耀眼的存在——白銀。（圖：Shutterstock）

現貨白銀周二（14 日）突破 53 美元 / 盎司，再創歷史新高。2025 年初至今，白銀已經累計飆漲 84%，漲幅遠超黃金的 56% 同期漲幅。

然而，高盛分析師在近日報告中提醒投資者，要對白銀價格的上漲保持謹慎。他們指出，白銀的市場規模小、缺乏央行支撐，使其波動性遠高於黃金。一旦近期避險情緒出現變化，白銀可能會面臨比黃金更大的下行風險。

這主要是因為白銀市場的規模遠比黃金市場要小，可能僅有約黃金市場的十分之一，這意味著在白銀市場中，每 1 美元資金流入產生的影響，都比在黃金市場大得多。