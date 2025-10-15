今年來白銀暴漲80%！高盛警告：回調風險比黃金更高
鉅亨網編譯鍾詠翔
現貨白銀周二（14 日）突破 53 美元 / 盎司，再創歷史新高。2025 年初至今，白銀已經累計飆漲 84%，漲幅遠超黃金的 56% 同期漲幅。
然而，高盛分析師在近日報告中提醒投資者，要對白銀價格的上漲保持謹慎。他們指出，白銀的市場規模小、缺乏央行支撐，使其波動性遠高於黃金。一旦近期避險情緒出現變化，白銀可能會面臨比黃金更大的下行風險。
高盛在報告中表示，由於美國聯準會（Fed）可能會再降息，白銀中期很可能會繼續上漲。
「然而，短期內，我們看到銀價的波動性明顯高於金價，而且銀價存在更大下跌風險。黃金是唯一受到央行結構性支持的商品，白銀缺乏這張安全網。」
高盛分析師指出，如果沒有央行對白銀價格的支撐，「哪怕投資資金出現短暫的流出，也可能引發不成比例的大幅波動」。
這主要是因為白銀市場的規模遠比黃金市場要小，可能僅有約黃金市場的十分之一，這意味著在白銀市場中，每 1 美元資金流入產生的影響，都比在黃金市場大得多。
正是因為這一原因，最近幾周白銀的漲勢尤其劇烈：自 8 月底以來，白銀價格已狂漲超過 35%。由於倫敦——全球實物白銀交易的中心——出現了流動性緊縮，白銀漲勢進一步加劇，近日倫敦白銀庫存已降至多年來的最低水準。
- 2025降息周期，誰能決定美股走向？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇