鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-14 14:50

‌



近日，《紐約時報》發文聚焦中國一項「超強技術」—特高壓輸電，稱其支撐中國將大西北地區太陽能、風能發電高效輸送至 3200 公里外的安徽，且此類超高壓線路在中國已有 42 條，技術能力與規模遠超美國。

紐時驚呼！中國特高壓碾壓美國：42條800-1100千伏線路 美國最強1條僅765千伏（圖：Shutterstock）

特高壓輸電指交流 1000 千伏特、直流 ±800 千伏特以上電壓等級的輸電技術，被中國官媒《新華社》喻為能源「高速公路」甚至「閃送」。

‌



紐時之所以關注此事是因為該媒體希望透過中國清潔能源發展的實踐，推動美國加速綠色轉型。

中國對電力需求龐大。全中國半數轎車為電動，高鐵里程超過 4.82 萬公里，而風能、太陽能貢獻今年 4 月超過四分之一的電能，但挑戰在於，中國 90% 人口集中在東部，但清潔能源卻主要產自西北。

特高壓技術正是破局關鍵，它能將西北風電、光電能跨越千山萬水送至東部，破解「能源產地與消費地分離」困局。

對比之下，美國輸電能力相形見絀，最先進線路僅 765 千伏，總長度約 3200 公里，不及中國一條「西電東送」線路，建設數百英里輸電線需等待最長 17 年，政策更傾向「鑽石油」而非支持新能源電網，中國則埋頭發展電網，已建成 42 條 800-1100 千伏特高壓線路，正建造全國特高壓電網。

紐時承認，特高壓輸電不僅讓中國天空更藍，也為全球氣候治理提供借鏡。儘管紐時記者為了顯得自己沒有過於「誇讚」中國，在報導中仍刻意補充了一些諸如特高壓輸電線下方不能釣魚的「負面」內容，但從其多次用中國對比美國，以及在文章開頭講述連接中國西北與安徽省的 2000 英里特高壓輸電線時，專門用美國西部的愛達荷與東部的紐約市作為參考。