鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-14 08:45

外媒最新報導指出，英國自動駕駛技術企業 Wayve 正與微軟、軟銀洽談約 20 億美元融資，估值有望達到 80 億美元。相關談判正在進行，但 Wayve、微軟及軟銀均未回應媒體置評請求。

英自駕技術企業Wayve再傳喜訊！繼輝達後再獲微軟軟銀20億美元投資 估值80億（圖：Shutterstock）

英國《金融時報》周一 (13 日) 引述知情人士報導，Wayve 此次融資若成功，將是其短期內第二次大額資本動作。該公司上月已跟美國 AI 晶片巨擘輝達簽署意向書，後者擬向 Wayve 投資 5 億美元，雙方合作聚焦 Wayve 第三代自駕平台 Gen 3，該平台將基於輝達 DRIVE AGX Thor 運算架構，憑藉 Blackwell GPU 算力與安全系統，突破傳統高精配置資料依賴，直接透過原始感測器學習決策。

Wayve 創辦人兼執行長 Alex Kendall 表示，Gen 3 將推動城市複雜路況下的自主導航，其量產版本預計 2026 年搭載歐洲豪華車品牌，首批合作車廠名單將在今年底公佈。

去年，全球網路叫車巨頭 Uber 也曾單獨注資 Wayve。目前，自駕領域資本熱度不減，Wayve 憑藉技術路徑與商業化進展持續吸引巨頭青睞。