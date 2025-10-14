search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

英自駕技術企業Wayve再傳喜訊！繼輝達後再獲微軟軟銀20億美元投資 估值80億

鉅亨網編譯陳韋廷


外媒最新報導指出，英國自動駕駛技術企業 Wayve 正與微軟、軟銀洽談約 20 億美元融資，估值有望達到 80 億美元。相關談判正在進行，但 Wayve、微軟及軟銀均未回應媒體置評請求。

cover image of news article
英自駕技術企業Wayve再傳喜訊！繼輝達後再獲微軟軟銀20億美元投資 估值80億（圖：Shutterstock）

英國《金融時報》周一 (13 日) 引述知情人士報導，Wayve 此次融資若成功，將是其短期內第二次大額資本動作。該公司上月已跟美國 AI 晶片巨擘輝達簽署意向書，後者擬向 Wayve 投資 5 億美元，雙方合作聚焦 Wayve 第三代自駕平台 Gen 3，該平台將基於輝達 DRIVE AGX Thor 運算架構，憑藉 Blackwell GPU 算力與安全系統，突破傳統高精配置資料依賴，直接透過原始感測器學習決策。


Wayve 創辦人兼執行長 Alex Kendall 表示，Gen 3 將推動城市複雜路況下的自主導航，其量產版本預計 2026 年搭載歐洲豪華車品牌，首批合作車廠名單將在今年底公佈。

去年，全球網路叫車巨頭 Uber 也曾單獨注資 Wayve。目前，自駕領域資本熱度不減，Wayve 憑藉技術路徑與商業化進展持續吸引巨頭青睞。

Wayve 成立於 2017 年，專注端到端 AI 自動駕駛技術研發，去年曾獲軟銀主導超 10 億美元融資，目前在英美運營，並拓展至德國、日本測試。

文章標籤

Wayve自動駕駛輝達軟銀微軟投資

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數99.2790.01%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty