895萬資金佔用被警告！北方稀土仍逆勢漲停 今年股價飆逾1.7倍 市值破2千億人民幣

中國北方稀土 (NRE)(600111-CN) 周一 (13 日) 晚間公告收到內蒙古證監局的警示函，因 895 萬元資金佔用未依規定揭露，被採取出具警示函的監管措施並記入證券期貨市場誠信檔案，但當日公司股價逆勢漲停，總市值達 2087 億元 (人民幣，下同)，今年來累計上漲超過 170%。

Wind 稀土類股周一以 9.49% 的漲幅位列所有熱門概念股之首，包鋼股份、中國稀土等多檔成分股同步漲停。有賣方機構表示，稀土傳統旺季日益接近，供需格局有望持續向好，持續推薦產業鏈戰略配置價值。

不過，稀土產業的實際表現相對理性。根據 SMM 調查數據顯示，稀土精礦、稀土氧化物、稀土金屬到釹鐵硼毛坯等多類產品價格周一下跌，僅氧化鏑 1 因重量級企業採購增多小幅上調。

從企業經營來看，即便產業景氣度提升，企業獲利彈性仍有限：包鋼股份擁有全球最大稀土原料基地及每年 45 萬噸稀土精礦產能，但稀土產品難改業績依賴鋼材的格局。去年包鋼的鋼材營收佔比 77%，上半年歸母利潤僅 1.5 億元，年增 40%，北方稀土今年前三季歸母淨利 15.1-15.7 億元，年增 272%-287%，但全年預期 28 億元左右，遠低於 2021、2022 年逾 50 億元的利潤高峰。

值得注意的是，企業股價已先於業績「起飛」，北方稀土最新股價 57.73 元，接近 2021 年 9 月 60.58 元的歷史高點，中國稀土、廣晟有色股價在 8 月底至 9 月初已反超 2021 年周期高點。

稀土族群估值隨之水漲船高。自上周四 (9 日) 以來，Wind 稀土指數上漲 14%，北方稀土今年下半年漲幅達 131.85%。以最新股價估算，年化估值從 6 月底的 32 倍升至 74.97 倍，中國稀土、廣晟有色、盛和資源更分別達 177 倍、83 倍、52 倍，遠超黃金、銅等基礎原物料龍頭 30 倍的估值天花板。