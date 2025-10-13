鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至9.69元，預估目標價為291.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對埃塞克斯不動產信託(ESS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.54元上修至9.69元，其中最高估值10.21元，最低估值8.84元，預估目標價為291.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.21(10.21)
|6.55
|6.84
|最低值
|8.84(7.59)
|5.28
|6.1
|平均值
|9.64(9.45)
|6.01
|6.48
|中位數
|9.69(9.54)
|5.94
|6.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.38億
|20.00億
|21.07億
|22.37億
|最低值
|18.29億
|18.81億
|19.62億
|20.78億
|平均值
|18.79億
|19.50億
|20.36億
|21.32億
|中位數
|18.75億
|19.46億
|20.32億
|20.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.69
|7.51
|6.27
|6.32
|11.54
|營業收入
|14.96億
|14.41億
|16.07億
|16.69億
|17.74億
詳細資訊請看美股內頁：
埃塞克斯不動產信託(ESS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至9.4元，預估目標價為295.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至9元，預估目標價為298.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至7.59元，預估目標價為309.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為25.53元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇