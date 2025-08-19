search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至9.4元，預估目標價為295.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對埃塞克斯不動產信託(ESS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.19元上修至9.4元，其中最高估值10.21元，最低估值6.87元，預估目標價為295.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.21(10.21)6.556.89
最低值6.87(6.87)5.286.18
平均值8.95(8.77)6.026.6
中位數9.4(9.19)6.066.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.38億20.05億21.25億22.59億
最低值18.29億18.81億19.62億20.78億
平均值18.77億19.47億20.31億21.40億
中位數18.75億19.40億20.15億20.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.697.516.276.3211.54
營業收入14.96億14.41億16.07億16.69億17.74億

詳細資訊請看美股內頁：
埃塞克斯不動產信託(ESS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSESS

相關行情

台股首頁我要存股
埃塞克斯不動產信託256.46-1.13%

延伸閱讀



Empty