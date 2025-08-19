鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至9.4元，預估目標價為295.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對埃塞克斯不動產信託(ESS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.19元上修至9.4元，其中最高估值10.21元，最低估值6.87元，預估目標價為295.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.21(10.21)
|6.55
|6.89
|最低值
|6.87(6.87)
|5.28
|6.18
|平均值
|8.95(8.77)
|6.02
|6.6
|中位數
|9.4(9.19)
|6.06
|6.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.38億
|20.05億
|21.25億
|22.59億
|最低值
|18.29億
|18.81億
|19.62億
|20.78億
|平均值
|18.77億
|19.47億
|20.31億
|21.40億
|中位數
|18.75億
|19.40億
|20.15億
|20.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.69
|7.51
|6.27
|6.32
|11.54
|營業收入
|14.96億
|14.41億
|16.07億
|16.69億
|17.74億
詳細資訊請看美股內頁：
埃塞克斯不動產信託(ESS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
