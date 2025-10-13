search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.79元，預估目標價為145.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.73元上修至1.79元，其中最高估值1.91元，最低估值1.53元，預估目標價為145.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.91(1.91)2.5145.12
最低值1.53(1.53)1.51.681.86
平均值1.74(1.73)2.082.573.02
中位數1.79(1.73)2.062.472.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.27億67.87億76.71億93.34億
最低值39.65億44.81億48.55億53.42億
平均值42.84億51.69億59.01億67.16億
中位數43.04億50.61億56.78億54.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---4.27-1.17-0.611.56
營業收入9.59億18.35億13.82億18.88億29.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

