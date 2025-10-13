鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估下修至7.38元，預估目標價為211.32元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共49位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.6元下修至7.38元，其中最高估值10.64元，最低估值6.03元，預估目標價為211.32元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.64(10.64)
|14.93
|16.47
|12.58
|最低值
|6.03(6.25)
|8.22
|9.5
|12.58
|平均值
|7.72(7.77)
|10.34
|12.56
|12.58
|中位數
|7.38(7.6)
|9.86
|12.46
|12.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,620.30億
|1,864.28億
|2,118.10億
|1,987.17億
|最低值
|1,462.31億
|1,514.45億
|1,604.63億
|1,987.17億
|平均值
|1,544.42億
|1,705.06億
|1,867.64億
|1,987.17億
|中位數
|1,543.93億
|1,706.27億
|1,868.19億
|1,987.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.20
|3.58
|4.04
|4.41
|7.64
|營業收入
|1,057.96億
|1,329.31億
|1,267.03億
|1,312.43億
|1,380.30億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
