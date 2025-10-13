鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估下修至7.38元，預估目標價為211.32元

search icon



根據FactSet最新調查，共49位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.6元下修至7.38元，其中最高估值10.64元，最低估值6.03元，預估目標價為211.32元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.64(10.64)14.9316.4712.58
最低值6.03(6.25)8.229.512.58
平均值7.72(7.77)10.3412.5612.58
中位數7.38(7.6)9.8612.4612.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,620.30億1,864.28億2,118.10億1,987.17億
最低值1,462.31億1,514.45億1,604.63億1,987.17億
平均值1,544.42億1,705.06億1,867.64億1,987.17億
中位數1,543.93億1,706.27億1,868.19億1,987.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.203.584.044.417.64
營業收入1,057.96億1,329.31億1,267.03億1,312.43億1,380.30億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

