鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為33.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.41元下修至2.34元，其中最高估值2.82元，最低估值2.07元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.82(2.82)
|3.56
|4.95
|4.94
|最低值
|2.07(2.07)
|1.84
|2.6
|2.85
|平均值
|2.39(2.42)
|2.92
|3.47
|3.62
|中位數
|2.34(2.41)
|2.86
|3.33
|3.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.81億
|88.07億
|97.79億
|92.59億
|最低值
|73.23億
|77.21億
|82.52億
|89.68億
|平均值
|75.56億
|82.41億
|87.57億
|91.13億
|中位數
|75.75億
|81.96億
|86.23億
|91.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.50
|2.29
|5.08
|2.13
|1.50
|營業收入
|14.05億
|36.70億
|95.14億
|56.84億
|54.61億
詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
