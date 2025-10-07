鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至2.41元，預估目標價為33.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.47元下修至2.41元，其中最高估值2.82元，最低估值2.07元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.82(2.82)
|3.56
|5.11
|4.94
|最低值
|2.07(2.07)
|1.84
|2.6
|1.9
|平均值
|2.43(2.45)
|2.92
|3.53
|3.41
|中位數
|2.41(2.47)
|2.89
|3.34
|3.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.00億
|88.07億
|97.79億
|92.59億
|最低值
|73.23億
|77.21億
|82.52億
|89.68億
|平均值
|75.39億
|82.41億
|87.57億
|91.13億
|中位數
|75.72億
|81.96億
|86.23億
|91.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.50
|2.29
|5.08
|2.13
|1.50
|營業收入
|14.05億
|36.70億
|95.14億
|56.84億
|54.61億
詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估上修至2.74元，預估目標價為16.96元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至5.85元，預估目標價為132.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verona Pharma Plc - ADR(VRNA-US)EPS預估上修至0.04元，預估目標價為107.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為135.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇