鉅亨速報

營收速報 - 飛寶企業(4413)9月營收1.35億元年增率高達555.76％

鉅亨網新聞中心


飛寶企業(4413-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.35億元，年增率555.76%，月增率30.57%。

今年1-9月累計營收為6.70億元，累計年增率140.24%。

最新價為18元，近5日股價上漲5.2%，相關紡織纖維股價指數上漲0.32%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5 張
  • 外資買賣超：-5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.35億 556% 31%
25/8 1.03億 148% -14%
25/7 1.20億 135% 178%
25/6 4,306萬 178% -21%
25/5 5,451萬 514% -35%
25/4 8,447萬 75% 80%

飛寶企業(4413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣國際貿易業。長纖紡織業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

