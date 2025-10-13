營收速報 - 飛寶企業(4413)9月營收1.35億元年增率高達555.76％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為6.70億元，累計年增率140.24%。
最新價為18元，近5日股價上漲5.2%，相關紡織纖維股價指數上漲0.32%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5 張
- 外資買賣超：-5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.35億
|556%
|31%
|25/8
|1.03億
|148%
|-14%
|25/7
|1.20億
|135%
|178%
|25/6
|4,306萬
|178%
|-21%
|25/5
|5,451萬
|514%
|-35%
|25/4
|8,447萬
|75%
|80%
飛寶企業(4413-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣國際貿易業。長纖紡織業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 百達-KY(2236)9月營收7.40億元年增率高達425.17％
- 研調：生成式AI帶動網路流量暴增300倍 5G-A驅動網路智慧轉型
- 2025年上半年房市聲量降溫 政策限貸與市場觀望成兩大主因
- 惠特新產品仍在驗證尚未放量 9月營收年減55%今年第三低
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇