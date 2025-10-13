外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.1%，報17.3074元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日14:40，美元/南非蘭特下跌0.192點跌幅達1.1%，暫報17.3074點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.63%
- 近 1 週：+1.63%
- 近 3 月：-2.36%
- 近 6 月：-8.48%
- 今年以來：-6.72%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.62，本日下跌0.68%
- 美元/新加坡幣相關性0.61，本日下跌0.02%
- 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.09%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
