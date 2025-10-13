外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.1%，報17.3074元

search icon



截至台北時間13日14:40，美元/南非蘭特下跌0.192點跌幅達1.1%，暫報17.3074點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.63%
  • 近 1 週：+1.63%
  • 近 3 月：-2.36%
  • 近 6 月：-8.48%
  • 今年以來：-6.72%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.62，本日下跌0.68%
  • 美元/新加坡幣相關性0.61，本日下跌0.02%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.09%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.74，本日下跌0.82%
  • 英鎊/美元相關性-0.62，本日下跌0.02%
  • 紐元/美元相關性-0.60，本日下跌0.28%

美元/南非蘭特17.323-1.01%
澳元/美元0.6513+0.68%
英鎊/美元1.3331-0.20%
紐元/美元0.5729+0.14%

