綠茵首季獲利靚 EPS達1.65元 估Q2持平去年同期

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-09 10:48

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綠茵 (6846-TW) 在 2025 年第一季營收及獲利表現亮麗，單季營收 2.32 億元，稅後純益 4441 萬元，季減 11.41%，年增 5.72%，每股純益爲 1.65 元，在第二季的營運方面，由於目前市場景氣混沌，法人估綠茵單季營收持平於去年同期的 1.91 億元。

綠茵 2025 年第一季營收 2.32 億元，毛利率 49.51%，季增 0.14 個百分點，年增 2.46 個百分點，稅後純益 4441 萬元，季減 11.41%，年增 5.72%，每股純益爲 1.65 元。

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近期保健品消費市場因美國關稅政策變化而出現觀望氣氛，綠茵 4 月營收 6430 萬元，年增 3.69；累計 1-4 月營收 2.97 億元，年增 3.08%，法人估，綠茵第二季營收持平於去年同期的 1.91 億元。綠茵與海內外品牌大廠加深合作，以及東南亞等海外市場加速升溫的期待下，預估今年營運將再穩定攀升。

綠茵以自研產品為主的特色配方，為客戶創造差異化產品，獲得國內外客戶青睞，指標產品在國內市場穩定擴大的同時，布局海外市場也進入初期的高速成長，第一季海外市場營收大幅成長 1.48 倍，營收占比拉升至 23%，比去年全年的 12% 明顯拉高，主要成長來自東南亞地區。

綠茵表示，海外市場規模遠大於國內市場，今年除了東南亞保持高度成長之外，Zymologist 綜合蔬果發酵液打入韓國市場後的效益也值得期待，目前海外市場基期仍低，成長空間相當大。

綠茵在台中潭子聚興產業園區擴建新廠，土地面積 2064 坪，第一期計畫投入資金總額約 15 億元建廠與購置設備，潭子新廠將規劃地上九層、地下一層的廠辦合一大樓，建築面積 8,410 坪，涵蓋研發中心及實驗室、自研原料產線、保健食品配方產線，預計將於 2026 年中完工、設備進廠，2027 年正式量產。

綠茵董事長吳嘉峰表示，綠茵成功開發具台灣特色的保健食品原料並進軍國際市場，為客戶設計客製化配方產品，創造差異性產品優勢，深受國內外客戶肯定，公司業績逐年穩定成長，尤其海外布局逐漸開花結果，東南亞、東北亞市場進入高速成長期，潭子新廠將是綠茵追求營運規模擴大的關鍵。潭子新廠預計 2026 年中廠房完工、設備進廠，2026 年第四季試產，2027 年正式量產。