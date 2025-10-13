盤中速報 - 以太幣大漲10.82%，報4,140.88美元

又稱以太坊，是智能合約平台的先驅，設計概念如同一台眾多用戶網路來運轉的公用電腦，為全球提供開源公共區塊鏈技術平台，協助去中心化的應用程式免受審查和篡改的影響。以太坊2.0將導入分片分鏈，將耗能的「工作量證明」轉為較低能源消耗的「權益證明」。目前已於2021年完成「倫敦硬分叉」升級，改變交易費計算方式。