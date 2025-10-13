鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過42.34億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格115,349.66美元，24小時漲跌幅+4.68%；以太幣(ETH)現報價格4,171.99美元，24小時漲跌幅+12.3%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達42.34億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達36.47億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達32.87億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：達世幣(DASH)24小時跌幅55.4%；API3(API3)24小時跌幅33.2%；DEGO(DEGO)24小時跌幅22.6%。
近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅51.3%；IOTX(IOTX)近一週漲幅43.5%；KAVA(KAVA)近一週漲幅43.3%。
近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅68.5%；達世幣(DASH)近一週跌幅52.7%；Radiant Capital(RDNT)近一週跌幅14.3%。
