search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大跌5.52%，報70.46美元

鉅亨網新聞中心


萊迪思半導體(LSCC-US)截至台北時間10日23:34股價下跌4.12美元，報70.46美元，跌幅5.52%，成交量851,175（股），盤中最高價76.15美元、最低價70.39美元。

美股指數盤中表現

萊迪思半導體(LSCC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.35%
  • 近 1 月：+12.78%
  • 近 3 月：+38.65%
  • 近 6 月：+97.09%
  • 今年以來：+31.65%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報萊迪思半導體

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006627.54-1.60%
道瓊指數45780.07-1.25%
NASDAQ22582.03-1.92%
費城半導體6593.46-3.61%
萊迪思半導體72.12-3.30%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty