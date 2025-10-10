盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大跌5.52%，報70.46美元
萊迪思半導體(LSCC-US)截至台北時間10日23:34股價下跌4.12美元，報70.46美元，跌幅5.52%，成交量851,175（股），盤中最高價76.15美元、最低價70.39美元。
- 近 1 週：+2.35%
- 近 1 月：+12.78%
- 近 3 月：+38.65%
- 近 6 月：+97.09%
- 今年以來：+31.65%
