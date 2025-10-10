search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.05%，報6768.2點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日10:59，費城半導體下跌72.01點（或1.05%），暫報6768.20點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.23%
  • 近 1 月：+17.53%
  • 近 3 月：+20.72%
  • 近 6 月：+61.69%
  • 今年以來：+37.36%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌3.77%；連貫(COHR-US)下跌3.56%；格羅方德(GFS-US)下跌3%；和康電訊(MTSI-US)下跌2.9%；泰瑞達(TER-US)下跌2.77%。

部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲2.3%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.89%；應用材料(AMAT-US)上漲1.19%；輝達(NVDA-US)上漲0.97%；德州儀器(TXN-US)上漲0.71%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6577.96-3.83%
超微半導體218.69-6.10%
連貫114.95-6.05%
格羅方德33.245-5.90%
和康電訊126.76-4.68%
泰瑞達136.08-6.27%
英特爾37.24-1.48%
邁威爾科技88.8581-1.94%
應用材料213.395-3.13%
輝達188.725-2.00%
德州儀器175-2.21%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty