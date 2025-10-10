盤中速報 - 費城半導體大跌1.05%，報6768.2點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日10:59，費城半導體下跌72.01點（或1.05%），暫報6768.20點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.23%
- 近 1 月：+17.53%
- 近 3 月：+20.72%
- 近 6 月：+61.69%
- 今年以來：+37.36%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌3.77%；連貫(COHR-US)下跌3.56%；格羅方德(GFS-US)下跌3%；和康電訊(MTSI-US)下跌2.9%；泰瑞達(TER-US)下跌2.77%。
部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲2.3%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.89%；應用材料(AMAT-US)上漲1.19%；輝達(NVDA-US)上漲0.97%；德州儀器(TXN-US)上漲0.71%。
