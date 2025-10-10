外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.5%，報0.8016元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日23:10，美元/瑞郎下跌0.004點跌幅達0.5%，暫報0.8016點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.13%
- 近 1 週：+0.99%
- 近 3 月：+1.50%
- 近 6 月：-6.03%
- 今年以來：-11.19%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日下跌0.3%
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日下跌0.19%
- 美元/挪威克朗相關性0.70，本日下跌0.48%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
延伸閱讀
