鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲1.2%，報18.596元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間11日01:10，美元/墨西哥披索上漲0.221點漲幅達1.2%，暫報18.596點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.24%
  • 近 1 週：-0.24%
  • 近 3 月：-1.22%
  • 近 6 月：-9.24%
  • 今年以來：-11.81%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.63，本日上漲0.48%
  • 美元/新加坡幣相關性0.63，本日上漲0.09%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日上漲0.08%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.72，本日上漲1.11%
  • 歐元/美元相關性-0.71，本日上漲0.29%
  • 英鎊/美元相關性-0.65，本日上漲0.24%

外匯速報

美元/墨西哥披索18.563+1.02%
澳元/美元0.6483-1.05%
歐元/美元1.1602+0.34%
英鎊/美元1.3337+0.29%

