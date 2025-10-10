鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元上修至6元，其中最高估值6.5元，最低估值5.55元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.5(6.5)
|8.05
|9.65
|9.3
|最低值
|5.55(5.5)
|6.56
|7.17
|9.14
|平均值
|5.96(5.86)
|7.14
|8.07
|9.22
|中位數
|6(5.85)
|7.12
|8
|9.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|586.79億
|627.51億
|666.06億
|669.18億
|最低值
|576.58億
|595.45億
|631.36億
|669.18億
|平均值
|584.29億
|618.55億
|649.40億
|669.18億
|中位數
|585.51億
|619.67億
|648.59億
|669.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.49
|0.44
|2.06
|7.17
|5.33
|營業收入
|170.95億
|298.99億
|505.82億
|580.48億
|616.43億
詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
