鉅亨速報

Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元上修至6元，其中最高估值6.5元，最低估值5.55元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.5(6.5)8.059.659.3
最低值5.55(5.5)6.567.179.14
平均值5.96(5.86)7.148.079.22
中位數6(5.85)7.1289.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值586.79億627.51億666.06億669.18億
最低值576.58億595.45億631.36億669.18億
平均值584.29億618.55億649.40億669.18億
中位數585.51億619.67億648.59億669.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.490.442.067.175.33
營業收入170.95億298.99億505.82億580.48億616.43億

詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSDAL

台股首頁我要存股
