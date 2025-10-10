盤中速報 - 深證成指下跌-411.42點至13314.1402點，跌幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日02:48，深證成指下跌411.42點（或3%），暫報13314.14點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.47%
- 近 1 月：+9.71%
- 近 3 月：+29.71%
- 近 6 月：+43.88%
- 今年以來：+31.79%
焦點個股
上海國資改革概念領跌-3.77%。其中 贏合科技(300457-CN) 下跌 10.67% ; 天沃科技(002564-CN) 下跌 6.41% ; 徐家匯(002561-CN) 上漲 0.47% 。
語音技術概念領跌-3.66%。其中 歌爾股份(002241-CN) 下跌 9.72% ; 全誌科技(300458-CN) 下跌 7.98% ; 科大訊飛(002230-CN) 下跌 6.44% 。
