盤中速報 - 深證成指下跌-411.42點至13314.1402點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日02:48，深證成指下跌411.42點（或3%），暫報13314.14點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.47%
  • 近 1 月：+9.71%
  • 近 3 月：+29.71%
  • 近 6 月：+43.88%
  • 今年以來：+31.79%

焦點個股


上海國資改革概念領跌-3.77%。其中 贏合科技(300457-CN) 下跌 10.67% ; 天沃科技(002564-CN) 下跌 6.41% ; 徐家匯(002561-CN) 上漲 0.47% 。

語音技術概念領跌-3.66%。其中 歌爾股份(002241-CN) 下跌 9.72% ; 全誌科技(300458-CN) 下跌 7.98% ; 科大訊飛(002230-CN) 下跌 6.44% 。

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指上海國資改革語音技術

相關行情

台股首頁我要存股
贏合科技30.94-10.3%
天沃科技8.92-6.20%
徐家匯8.57+0.59%
歌爾股份35.87-9.40%
全誌科技48.24-7.68%
科大訊飛55.98-6.14%

